Президент Кубы заявил о новом этапе плодотворного сотрудничества в отношениях с Россией

Мигель Диас-Канель отметил роль России в становлении многополярного мира и пообещал всецело содействовать этим усилиям

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Кубой выходит на новый этап в контексте становления многополярного мира. Об этом в пятницу заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в Гаване.

"Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних отношениях. Это согласуется с мыслью президента Владимира Путина - вывести торговлю и экономическое сотрудничество на тот уровень, на котором находятся политические связи и между нашими странами и дипломатия. Надо отметить, что в рамках Межправительственной комиссии и Российско-кубинского бизнес-форума, мы также увидели для себя потенциальные возможности расширения экономического взаимодействия с Россией, - заявил глава государства. - Отмечаем также роль РФ в становлении многополярного мира и всецело будем содействовать этим усилиям. Кроме того, председательство России в Евразийском экономическом союзе создает возможности для Кубы как для государства-наблюдателя в ЕАЭС углубить экономическое сотрудничество".

Лидер карибской республики также выразил благодарность России за поддержку Кубы в условиях экономической блокады со стороны США. Он отметил, что страна глубоко ценит жесты гуманитарной помощи, "которые позволили пережить пандемию и сложную продовольственную ситуацию в последние годы".