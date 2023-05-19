Зеленский рассчитывает на обсуждение в Хиросиме обучения украинских пилотов на F-16

Газета Politico ранее сообщила, что президент США Джо Байден поддержал такую возможность

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 американского производства будет обсуждаться на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме после того, как президент США Джо Байден поддержал такую возможность.

"Я приветствую историческое решение США и президента США Джо Байдена поддержать международную коалицию по истребителям", - написал Зеленский в пятницу в Twitter. "Я рассчитываю на обсуждение практической реализации этого решения на саммите G7 в Хиросиме", - добавил президент Украины.

Байден на встрече с лидерами G7 в Хиросиме заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителям, включая F-16, ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации. Американский телеканал NBC также информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от стран - союзниц Вашингтона.

18 мая сообщалось о том, что Зеленский примет участие в саммите в онлайн-режиме, это соответствовало и заявлениям японских официальных лиц. Однако в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский лично прилетит в Хиросиму. По данным агентства Reuters, украинский президент прибудет в Японию на французском правительственном самолете вечером 20 мая из Саудовской Аравии, где в городе Джидда он принимает участие в саммите Лиги арабских государств.