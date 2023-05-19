Вучич заявил, что Сербия никому не позволит навязывать себе решения о введении санкций

Сербский лидер также добавил, что не позволит внешним силам воздействовать на национальную политику

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Сербия не позволит внешним силам воздействовать на национальную политику, в частности в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО. Об этом в пятницу заявил президент республики Александар Вучич.

"Я не позволю им сделать Косово независимым. Они не будут вести внешнюю политику Сербии и решать за меня, кому мы будем или не будем вводить санкции. Народ Сербии будет принимать решение. Они не будут решать, вступать [нам] в НАТО или нет. Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна и сами будем охранять свою страну!" - подчеркнул Вучи, выступая перед жителями города Панчево.

Первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич заявлял ранее, что Сербия не может ввести и не введет санкции против Российской Федерации по политическим, человеческим и моральным причинам.

Глава государства отмечал, что прибывающие в Сербию западные представители при встрече забывают здороваться и сразу начинают разговор с призыва к введению санкций против России. Он подчеркивал, что республика не вступит в НАТО, пока он занимает пост главы государства, несмотря на усиливающееся давление по этому вопросу со стороны других стран.