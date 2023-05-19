Экспортный контроль США, черные списки Канады, Лондон и банки. Новые санкции против России

AP Photo/ Seth Wenig
© AP Photo/ Seth Wenig

Соединенные Штаты и Канада в пятницу вслед за Великобританией ввели новые санкции против России. Если Лондон и Оттава ограничились расширением черных списков физических и юридических лиц, то Вашингтон ужесточил секторальные ограничения и экспортный контроль.

ТАСС собрал основные санкции, введенные против Москвы.

США: экспортный контроль и санкции против вузов

  • Ужесточение экспортного контроля коснется 1 224 наименований товаров - теперь для их экспорта или реэкспорта в Россию либо Белоруссию потребуется специальная лицензия. При рассмотрении заявок на ее получение будет действовать "презумпция отказа", то есть такие заявки, скорее всего, будут отклоняться.
  • В список вошли как товары повседневного спроса, такие как алкоголь, косметика и парфюмерия, так и ряд видов бытовой техники, диктофонов, микрофонов и телефонов, а также различного оборудования и транспортных средств, включая грузовые вагоны. Новые меры коснутся также оборудования, применяемого в медицине - ортопедии, офтальмологии, стоматологии.
  • Минторг США ввел ограничения в отношении еще 69 российских организаций - теперь к сделкам в сфере экспорта и реэкспорта с их участием будут предъявляться дополнительные требования. Речь идет преимущественно об оборонных компаниях, а также автомобильных и авиационных предприятиях (Брянском автозаводе, "Урале", Улан-Удэнском авиазаводе и Уральском заводе гражданской авиации).
  • Свои черные списки расширил и американский Минфин - туда вошли 46 человек и 194 организации. Среди них вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр просвещения Сергей Кравцов и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В перечне есть иностранные граждане и компании, которых США обвиняют в помощи в обходе антироссийских мер.
  • Санкции Минфина коснулись золотодобывающей компании "Полюс" и российской структуры Polymetal, группы "Арктик энерджи" и ФГУП "Атомфлот", нескольких российских нефтегазовых институтов, компаний и вузов - например, Российского государственного университета нефти и газа имени М. И. Губкина. Также в список внесли российскую Службу внешней разведки, которая уже была под ограничениями Минторга.
  • Американские власти также решили расширить секторальные санкции против России. Они теперь в целом касаются архитектуры, проектирования и строительства, обрабатывающей промышленности и транспорта, металлургии и горнодобывающей отрасли, финансовых услуг, электроники и других сфер, включая квантовые вычисления.

Канада: новые черные списки

  • Канадские власти объявили о санкциях против в общей сложности 47 физических и 26 юридических лиц. В их число вошли Кравцов, Москалькова и еще несколько омбудсменов, глава Росатома Алексей Лихачев, бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел, возглавляющий "Деловую Россию".
  • Кроме того, канадские санкции введены против Генпрокуратуры, Минпросвещения, Народного фронта, нескольких предприятий и научных институтов.

Великобритания: банки, металлургия, энергетика

  • Британские власти в пятницу ввели санкции против Металлургического инвестиционного банка, Росбанка и банка "Тинькофф", а также "ДОМ.РФ" и АФК "Система".
  • Они также внесли в черные списки "Полюс" и "Северсталь", шесть транспортных компаний, которые Лондон связывает с Москвой, а также девять организаций, связанных с Росатомом.
  • Великобритания включила в санкционные перечни в общей сложности 86 физических лиц, в том числе первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и экс-премьера Сергея Степашина, руководителей оборонных предприятий, членов советов директоров "Газпром нефти" и "Транснефти", а также главу Государственного зернового оператора Никиту Бусела.
  • Лондон также подчеркнул, что российские активы в Великобритании будут разморожены при условии выплаты компенсаций Украине.
 
Теги:
КанадаСШАВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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