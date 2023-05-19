Саудовская Аравия заявила о заинтересованности ЛАГ в отношениях как с РФ, так и с Украиной

Арабские страны придерживаются "позитивного нейтралитета" в отношении украинского кризиса, отметил глава МИД Саудовской Аравии

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Арабские страны придерживаются "позитивного нейтралитета" в отношении украинского кризиса. Об этом заявил в пятницу глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе пресс-конференции по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в городе Джидда.

"Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине", - отметил министр. "Мы стремимся [поддерживать] наши отношения в равной мере и с Россией, и с Украиной", - добавил он.

Как отметил глава МИД, арабские страны "приветствовали участие [президента Украины Владимира] Зеленского" в саммите в Джидде. По словам министра, члены ЛАГ выслушали позицию Украины в отношении конфликта.

19 мая премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на саммите ЛАГ заявил о готовности продолжать предпринимать посреднические усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. На встрече с Зеленским он отметил, что Эр-Рияд "продолжает прилагать усилия для смягчения гуманитарных последствий конфликта".

Саудовская Аравия на различных уровнях неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, направленных на достижение политического урегулирования конфликта. 26 февраля глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами, 9 марта он посетил Москву и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Выступая на пресс-конференции, глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что операция по обмену пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходила при личном участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.