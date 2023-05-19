Саудовская Аравия намерена обсудить отношения с Сирией с западными партнерами

Глава МИД королевства подчеркнул, что "урегулирование сирийского кризиса возможно только посредством диалога с сирийским правительством"

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия проведет встречи с западными партнерами, чтобы обсудить отношения с Сирией, заявил в пятницу глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-корнференции по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда. Трансляцию вел телеканал Al Hadath.

"Мы будем вести диалог с нашими западными партнерами по поводу отношений с Сирией", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о санкциях Запада, под которыми находится республика. "Мы обсудим любые опасения по поводу Сирии с нашими партнерами в Вашингтоне", - добавил он.

Саудовский министр подчеркнул, что "урегулирование сирийского кризиса возможно только посредством диалога с сирийским правительством".

Лидеры арабских стран и их представители собрались в пятницу в Джидде на побережье Красного моря в Саудовской Аравии для участия в 32-м саммите ЛАГ. После восстановления членства Сирии в региональном сообществе впервые за 12 лет участие в арабском совещании в верхах принял президент арабской республики Башар Асад.