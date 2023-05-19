Представитель ООН встретилась с Львовой-Беловой в рамках работы по защите детей

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле не ответила на вопрос, обсуждалось ли возвращение эвакуированных с Украины детей

ООН, 19 мая. /ТАСС/. Специальный представитель генерального секретаря ООН по проблемам защиты детей в условиях вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба провела встречу в Москве с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, выполняя свои обязанности по защите детей. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

"Она действует в рамках своего мандата, - прокомментировала встречу Трембле. - Ее роль состоит в том, чтобы делать все для улучшения защиты детей в вооруженных конфликтах и предотвращения возможных нарушений против них".

Трембле не ответила на вопрос, обсуждали ли Гамба и Львова-Белова возвращение эвакуированных с Украины детей, указав, что детали данной встречи будут обнародованы позднее.

Ранее в пятницу Львова-Белова сообщила, что обсудила на переговорах с Гамбой формы дальнейшего сотрудничества России с ООН и другими международными организациями для защиты прав несовершеннолетних. Помимо этого, представитель ООН встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым.