СМИ: "семерка" в Хиросиме отвергла любой "переговорный подход" по Украине

По данным газеты Corriere della Sera, "семерка" признает "мирный план" Зеленского единственной основой для установления мира

РИМ, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи, собравшиеся на саммит в Хиросиме, приняли линию Белого дома, скоординированную с президентом Украины Владимиром Зеленским, отклонив любую попытку начать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана. Как пишет в пятницу газета Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, остается без ответа вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России.

Как отмечает издание, "семерка" признает "мирный план" Зеленского единственной основой для установления мира. Таким образом, эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, указывает газета.

Она отмечает, что, несмотря на ужесточение санкционного режима, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о "серьезных последствиях" для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет газета.

Издание также отмечает, что наиболее неоднозначным остается вопрос о восстановлении Украины. Взятые на себя обязательства рядом стран, которые провели "двусторонние конференции", посвященные восстановлению Украины, не подкреплены конкретными фондами. Кто будет финансировать это восстановление, задается вопросом Corriere della Sera.