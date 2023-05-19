Президент Молдавии заявила о важности переубеждения скептиков в вопросе вступления в НАТО

Майя Санду признает, что их в республике большинство

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что НАТО сможет обеспечить безопасность республики, однако для этого необходимо переубедить скептиков, которых в стране большинство. В интервью телеканалу Moldova 1 в пятницу она также отметила важность устранения препятствий со стороны оппозиции в этом вопросе.

"Страны, которые находятся под зонтиком НАТО - им ничего не угрожает, там не идет война. Мы начали объяснить гражданам [преимущества], представлять аргументы, хотя и с опозданием. Финальное решение за ними. Главное - не допустить влияния пропаганды и дезинформации на эту дискуссию", - отметила она.

Согласно опросам общественного мнения, больше двух третей граждан страны выступают за сохранение нейтралитета страны и против вступления в организацию Североатлантического договора. Призывы первых лиц страны к вхождению в военный блок жестко критикует оппозиция. Ранее в стране были запрещены оппозиционные телеканалы, закрыты некоторые сайты, заведены уголовные дела на лидеров оппозиционных партий.