Санкции коллективного Запада и перспективы переговоров. Ситуация вокруг Украины

США и их союзники объявили в пятницу об ужесточении санкций в отношении России. Вашингтон дополнил черный список российских физических и юридических лиц, а также ужесточил секторальные ограничения и экспортный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств и планирует посетить Японию для встречи с лидерами стран Группы семи (G7), которые собрались в Хиросиме.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска (украинское название - Бахмут), подразделения Южной группировки войск сдерживают противника, прикрывая фланги, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России нанесли удар по центрам подготовки и пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам вооружения, боеприпасов и техники противника, продолжил он. За сутки были уничтожены хранилище топлива ВСУ во Львовской области и склад артиллерийских боеприпасов на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

За минувшие сутки российские средства ПВО перехватили 7 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 10 украинских беспилотников,

Потери ВСУ на всех направлениях составили до 630 бойцов.

Прямая вовлеченность

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине, указав на то, что наемники и советники из стран Запада, включая США, непосредственно участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Он отметил также, что Вашингтон и Лондон проводят кампанию, призванную "подорвать конституционные устои, суверенитет России" и дестабилизировать ситуацию в стране.

Патрушев подчеркнул, что совершенные на территории России украинскими спецслужбами террористические акты, "в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста", а также подрыв газопровода Северный поток и другие, "спланированы и осуществлены при координации спецслужб США".

Секретарь Совбеза РФ напомнил также, что американцы "надавили на своих сателлитов и поставили [Украине] боеприпасы с обедненным ураном", уничтожение которых "привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы".

Переговоры не нужны

Переговоры по ситуации на Украине сейчас не нужны, потому что вести их Москва может только с "хозяевами" Киева в США и только о послевоенном мироустройстве, о котором говорить рано, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров РФ и Украины, Медведев отметил, что с этим "трудно не согласиться".

Вояж Зеленского

Президент Украины выступил на саммите Лиги Арабских государств в Саудовской Аравии. Кроме того, он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и пригласил его посетить Киев. Украинский лидер также провел в Джидде встречи с вице-президентом ОАЭ, вице-премьером Омана по международным отношениям и сотрудничеству, наследным принцем Кувейта и премьер-министром Ирака.

Из Саудовской Аравии президент Украины отправится в Японию, где 19-21 мая проходит саммит G7. Сообщается о намерении Зеленского встретиться с лидерами стран "семерки", в том числе провести переговоры с президентом США Джо Байденом.

Финансы, промышленность и алмазы

Страны Группы семи на саммите в Хиросиме обещали принять новые меры, включая долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине, чтобы добиться поражения России в конфликте, говорится в заявлении лидеров "семерки".

В документе содержится призыв к России "прекратить боевые действия" и "вывести все свои войска и вооружения за пределы всей международно признанной территории Украины", к которой страны G7 относят не только новые регионы России, но и Крым. Лидеры G7 объявили, что в качестве мирного плана признают только "инициативы Зеленского".

Кроме того, члены "семерки" заявили о продолжении ограничений экспорта в РФ промышленного оборудования и технологий, а также доступа России к мировой финансовой системе. В документе подчеркивается, что страны G7 будут принимать меры для борьбы с уклонением других государств от антироссийских санкций, а также намерены ограничивать торговлю и использование алмазов добытых, обработанных или произведенных в РФ.

Новые санкции

США объявили об ужесточении санкций в отношении России.

Так, Вашингтон ввел санкции в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, в том числе Службы внешней разведки РФ, морских и воздушных судов. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечается, что новые санкции "распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектора", а также на "юридических и физических лиц, занятых в развитии российского энергетического сектора". Рестрикции введены против российских образовательных учреждений, в том числе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина и ряда других отраслевых образовательных учреждений.

Вашингтон расширил также секторальные санкции, касающиеся России, ужесточив меры против квантовой вычислительной отрасли, финансов, строительства, обрабатывающей промышленности, транспорта и целого ряда других отраслей.

Кроме того, рестрикции введены в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, помогает обходить антироссийские ограничения, в том числе, против граждан ФРГ, Индии, Швейцарии и других стран. США также ужесточили экспортный контроль в отношении России и Белоруссии в общей сложности на 1 224 наименования товаров.

О расширении санкционного давления на Россию объявили также Великобритания, Канада и Япония.