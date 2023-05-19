СМИ: Зеленский хочет встретиться с Лулой да Силвой на полях саммита G7

При этом, по данным газеты Folha de S. Paulo, запрос Киева до сих пор остается без ответа со стороны Бразилиа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита "Группы семи" в японской Хиросиме. Об этом сообщает в пятницу газета Folha de S. Paulo.

Как стало известно изданию от источников в окружении главы южноамериканской республики, соответствующий запрос представителей Киева до сих пор остается без ответа со стороны Бразилиа. Аналогичным образом, пишет газета, представители Зеленского не получили ответа относительно возможности встречи украинского президента с премьер-министром Индии 20 мая.

Как сообщала ранее пресс-служба президента Бразилии, на полях саммита "семерки", куда Лулу да Силву наряду с другими мировыми лидерами пригласили для участия в заседаниях в расширенном составе, у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Индонезии Джоко Видодо, премьер-министрами Австралии Энтони Альбанезе, Вьетнама Фам Минь Чинем и Индии Нарендрой Моди, а также с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. О планах Лулы да Силвы встретиться с Зеленским не сообщалось.