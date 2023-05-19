Британия намерена вместе с союзниками добиваться передачи Украине истребителей

Премьер-министр королевства Риши Сунак приветствовал объявление о том, что США одобрят обучение украинских пилотов для полетов на F-16

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Великобритания будет вместе со своими союзниками в лице Бельгии, Дании, Нидерландов и США добиваться передачи Украине истребителей.

Об этом на своей странице в Twitter написал в пятницу глава британского правительства Риши Сунак.

"Приветствую объявление о том, что США одобрят обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Соединенное Королевство будет сотрудничать с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы Украина получила необходимые ей боевые самолеты. Мы едины", - говорится в сообщении премьер-министра.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителям, включая F-16. Об этом в сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации. Американский телеканал NBC также информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от стран - союзниц Вашингтона. На вооружении у Великобритании нет F-16, Лондон также исключает возможность передачи Киеву своих истребителей Eurofighter Typhoon, однако активизирует программу подготовки украинских пилотов.