Санду обвинила Россию в попытках "свергнуть" молдавское правительство этой весной

Президент Молдавии заявила, что Москва якобы "предпримет новую попытку сменить правительство" на "пророссийское"

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва весной якобы пыталась "свергнуть" проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы.

"Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов. Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны - это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", - сказала Санду в интервью телеканалу Moldova 1 в пятницу.

В феврале она уже выступала с обвинениями в адрес России в введении гибридной войны с целью свергнуть через протесты власть в стране и добиться проведения досрочных выборов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в том же месяце назвала заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" необосноваными и бездоказательными.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. По итогам 2022 года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.

В 2022 году такие митинги в Кишиневе заканчивались столкновениями с полицией. В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента. На лидеров оппозиции в Молдавии были заведены уголовные дела, приостановлены лицензии шести телеканалов. Действующее руководство республики обвиняет Россию якобы в поддержке оппозиции в этой стране.