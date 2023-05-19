СМИ: Тайвань вновь попросит США ускорить поставки и модернизацию ЗРК Patriot

По данным South China Morning Post, ожидается, что по нынешнему графику поставки могут занять порядка четырех лет

ГОНКОНГ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Тайваня с высокой степенью вероятности обратятся к США с просьбой ускорить поставки новых и модернизацию стоящих на вооружении острова зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, Тайвань уже просил ускорить поставки усовершенствованных противоракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Они оснащены новейшим маршевым твердотопливным двигателем двукратного включения, который позволяет увеличить высоту и дальность поражения цели. По данным издания, ожидается, что по нынешнему графику поставки могут занять около четырех лет.

"Как заявил базирующийся в Тайбэе военный эксперт Чи Лэи, опыт Украины, независимо от споров о точности системы [Patriot], побудит Тайбэй направить новые запросы в Вашингтон об ускорении поставок", - пишет газета. Как отметил обозреватель, поставки PAC-3 MSE Тайваню будут иметь важное политическое значение, так как до этого США размещали их только на территории таких ключевых союзников, как Япония и Южная Корея.

В настоящее время у Тайваня на вооружении стоят девять батарей ЗРК Patriot, которые прикрывают Тайбэй, порт Гаосюн и другие ключевые объекты и военные базы.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о намерении США поставить на Тайвань около 100 модернизированных противоракет PAC-3 MSE. Партия должна включать радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит порядка $882 млн.

Оперативное значение

Как указывает газета, многие эксперты сомневаются, что модернизация действующих и поставка новых ЗРК Patriot сможет кардинально изменить расстановку сил в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе. По данным Пентагона, Китай располагает по меньшей мере 1 200 баллистическими ракетами малой дальности, которые "нацелены на Тайвань". Как указывает South China Morning Post, в 2021 году Центральное телевидение Китая сообщало, что среди них ракеты DF-11, DF-15, DF-16, а также комплексы средней дальности DF-17, оснащенные крайне сложным для перехвата гиперзвуковым глайдером.

Как отметил базирующийся в Пекине военный обозреватель Чжоу Чэньмин, в случае военных действий Народно-освободительная армия Китая, помимо баллистических ракет, с высокой долей вероятности будет широко применять против Тайваня более дешевые реактивные системы залпового огня PCL191 дальностью около 500 км. "Для тайваньских военных будет нерентабельно использовать системы PAC, чтобы сбивать ракеты, которые обходятся лишь в несколько тысяч юаней за один пуск (1 000 юаней приблизительно около $142 - прим. ТАСС)", - указал он.

По оценке базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра стратегических и международных исследований, стоимость одной батареи ЗРК Patriot превышает $1 млрд, из которых $400 млн приходятся на саму систему, а $690 млн - на ракеты к пусковым установкам. В четверг телекомпания CNN сообщила, что каждая ракета для ЗРК Patriot стоит порядка $3-4 млн.