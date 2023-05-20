Теплый прием Асада и неожиданный отъезд эмира Катара. Как прошел арабский саммит

Президент Сирии Башар Асад и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время арабского саммита в Джидде

Президент Сирии Башар Асад и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время арабского саммита в Джидде

ДУБАЙ, 20 мая. /ТАСС/. 32-й саммит Лиги арабских государств завершился в пятницу в Джидде на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Лидеры и главы делегаций арабских стран приняли итоговую декларацию из более чем 30 пунктов, затрагивающих основные вопросы повестки дня.

Саммит войдет в историю как первое за 12 лет арабское совещание в верхах, участие в котором принял президент Сирии Башар Асад. Большинство участников приветствовали возвращение Дамаску его места в региональном сообществе. Однако не обошлось и без эксцессов: саммит неожиданно и без объяснения причин покинул эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

ТАСС собрал основные темы саммита ЛАГ.

Встреча Асада

Перед началом саммита участников в гостинице Ritz-Carlton в Джидде встречал наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Арабские СМИ обратили внимание на дружеские объятия сирийского лидера и наследного принца при встрече.

Арабские страны рады, что Асад принял участие в совещании, а также тому, что Лига приняла решения о возобновлении участия сирийских правительственных делегаций в заседаниях организации, заявил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Страны ЛАГ надеются, что восстановление членства Дамаска будет способствовать поддержанию стабильности в Сирии и ее возвращению к нормальной жизни, добавил кронпринц.

Отъезд эмира Катара

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани уехал из Джидды до завершения арабского совещания в верхах, сообщила его канцелярия. Официальные причины этого решения не приводятся. Часть арабских СМИ утверждала, что эмир Катара покинул саммит, так как был не доволен выступлением Асада.

Иностранное вмешательство

Лидеры арабских стран в итоговой декларации подтвердили необходимость остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела, а также указали на необходимость "уважения ценностей и культур" других народов, признания "независимости и территориальной целостности" государств.

Как отметил сирийский лидер, "самое важное - это дать возможность народам [арабских стран самостоятельно] управлять своими делами и решать свои внутренние проблемы".

Мир в регионе

"Мы заверяем соседние страны и друзей на Западе и Востоке, что мы идем к миру, добру, сотрудничеству", - подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии. Арабские страны не допустят, чтобы регион превратился в "арену конфликтов", добавил он.

По мнению Асада, саммит "знаменует собой начало нового этапа совместных арабских действий во имя достижения мира, развития и процветания".

Генеральный секретарь Лиги Ахмед Абу аль-Гейт призвал арабские страны "придерживаться своих общих интересов и совместно их отстаивать" в условиях "поляризации на международной арене".

Конфликт в Сирии

Арабские страны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, следует из декларации. В ней подчеркивается "необходимость принятия практических и эффективных шагов для урегулирования сирийского кризиса", а также "улучшения условий для возвращения сирийских беженцев" на родину.

Палестинский вопрос

Президент Палестины Махмуд Аббас призывал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы положить конец действиям Израиля. Он заявил о продолжении борьбы палестинского народа "против израильского угнетения и агрессии".

В декларации саммита указывается, что арабские страны выступают за активизацию усилий по справедливому урегулированию палестинского вопроса.

Кризис в Судане

Арабские страны выступили "за отказ от любого вмешательства в суданские дела во избежание разжигания конфликта", говорится в декларации. Они также призвали отдать приоритет диалогу и сохранить национальные институты страны.

Как заявил специальный представитель главы Суверенного совета Судана Дафаалла аль-Хадж, армия простит членов сил быстрого реагирования (спецназа), если они сложат оружие.

По мнению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, "суданский кризис предвещает затяжной конфликт, катастрофические последствия которого отразятся на Судане и всем регионе, если его не сдержать".

Отношения с Ираном

Арабские страны подтвердили "важность развития сотрудничества с Ираном, основанного на принципах добрососедства, неприменения силы или угроз силой, а также невмешательства во внутренние дела арабских стран", отмечается в декларации.

Нормализация отношений между Эр-Риядом и Тегераном положительно отразится на ситуации в регионе, считает наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах.

Конфликт на Украине

Арабские страны придерживаются принципа "позитивного нейтралитета" в отношении украинского кризиса и стремятся поддерживать отношения как с Москвой, так и с Киевом, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит для того, что лидеры арабских стран услышали позицию Украины в отношении конфликта.

Саудовская Аравия прикладывает усилия для смягчения гуманитарных последствий конфликта на Украине, заявил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с Зеленским. Кронпринц вновь подтвердил, что Эр-Рияд готов стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Зеленский пригласил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани посетить Украину.

Ливия

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи призвал Лигу сыграть более активную роль в обеспечении проведения парламентских и президентских выборов в стране в этом году.

Арабские страны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии и выступили против любых видов внешнего вмешательства в ее внутренние дела, говорится в декларации. Они указали на необходимость "всеобъемлющего национального примирения для прекращения раскола ливийского общества".