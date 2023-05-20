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Военная операция на Украине

Американский генерал обсудил с главнокомандующим ВСУ обстановку на Украине

Марк Милли и Валерий Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно ситуации вокруг специальной военной операции России

ВАШИНГТОН, 20 мая /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в пятницу по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным боевую обстановку на Украине. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

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По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг специальной военной операции РФ. Председатель КНШ вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". 

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