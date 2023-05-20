Суд в США счел, что в ФБР допускали нарушения при сборе данных об участниках протестов

Согласно постановлению, сотрудники Федерального бюро расследований обращаясь к предназначенной для контрразведывательных целей базе данных для поиска сведений об американцах, не имевших отношения к этой сфере

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в последние годы многократно допускали нарушения, обращаясь к предназначенной для контрразведывательных целей базе данных для поиска сведений о не имевших отношения к этой сфере американцах, включая участников протестов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении суда в Вашингтоне, рассматривающего дела о надзоре за работой спецслужб.

Как следует из документа, опубликованного несколькими СМИ, включая газеты The Washington Post и Politico, сотрудники ФБР допустили такие нарушения примерно в 278 тыс. случаев. В эту базу данных поступают сведения, полученные путем перехвата электронных сообщений и другой разведывательной деятельности за пределами США. Доступ к ней имеет, в частности, аппарат директора Национальной разведки США и ФБР. Сотрудники бюро могу обращаться к базе лишь в тех случаях, если у них есть основания полагать, что поиск по ней позволит получить информацию, касающуюся разведки.

По мнению властей США, этот массив данных должен помочь американской стороне в противодействии разведывательным службам других стран и борьбе с террористами.

Из постановления суда следует, что сотрудники ФБР в 2020 году обращались к базе для поиска сведений о 133 лицах, которые были задержаны в связи с беспорядкам и протестами. В то время в США, в частности, проходили многочисленные демонстрации против жестокого обращения полиции с темнокожими, включая акции, организованные движением "Жизни темнокожих имеют значение". Кроме того, ФБР пытались найти в базе сведения о лицах, причастных к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. В ней также в 2020 году искали сведения о тысячах людей, жертвовавших средства на кампанию политика, претендовавшего на место в Конгрессе США.

Согласно решению суда, ФБР в описанных случаях использовало базу ненадлежащим образом, поскольку обращалось к ней при отсутствии достаточных для этого оснований. Постановление было вынесено в апреле, но рассекречено сейчас. Согласно оценке Politico, если ФБР уличат в новых нарушения такого рода, доступ его сотрудников к базе может быть ограничен.

Представители ФБР заверили журналистов в том, что постановление суда уже учтено. По словам представителей бюро, в его работу уже внесены необходимые изменения.