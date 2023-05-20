Politico: Байден в Хиросиме объявит о выделении нового пакета помощи Киеву на $375 млн

По данным газеты, он включит артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн, в него войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

По словам ее источников из числа должностных лиц, американский лидер выступит с этим заявлением после встречи в выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии, где проходит саммит Группы семи.

Как уточняется в публикации, "в пакет войдут артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковые вооружения". Издание отмечает, что это "вооружения, которые США и их союзники уже предоставляли Киеву в прошлом". По сведениям агентства Reuters, США также передадут Украине дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая принимает ее саммит в Хиросиме.