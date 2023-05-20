В Белом доме заявили об уважении США любого решения союзников по поставкам F-16 Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон готов одобрить реализацию таких планов

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. США будут уважать любое решение союзников о поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью телеканалу NHK координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что наши европейские союзники и друзья изучают некоторые возможности (поставок F-16 - прим. ТАСС). Мы будем уважать любое решение", - сказал он, тем самым выразив готовность Вашингтона одобрить реализацию таких планов.

Как сообщил 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам Рютте, идет "интенсивный диалог".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро".

Как писала газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации, президент США Джо Байден 19 мая на встрече с остальными лидерами стран G7 в Хиросиме заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.