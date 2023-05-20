Глава МИД Израиля заявил, что отношения с Саудовской Аравией рано или поздно нормализуются

Эли Коэн отметил "одинаковые интересы" с Саудовской Аравией

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая. /ТАСС/. Восстановление связей между Ираном и Саудовской Аравией не помешает перспективам нормализации отношений Израиля с саудовским королевством, рано или поздно они будут налажены. Уверенность в этом выразил глава МИД еврейского государства Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post, опубликованном в пятницу.

Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил нормализацию отношений с Саудовской Аравией в качестве приоритетной задачи. Говоря о перспективах этого процесса, Коэн выразил убежденность в том, что рано или поздно это произойдет. "Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет. У нас с Саудовской Аравией одинаковые интересы", - уверен глава МИД.

По мнению Коэна, недавнее восстановление отношений между Эр-Риядом и Тегераном не должно помешать налаживанию израильско-саудовских связей. Иран и Саудовская Аравия, полагает министр, демонстрируют лишь видимость сближения. "Иран для Саудовской Аравии - это враг номер один. Саудовская Аравия сделает все, чтобы помешать им [иранцам] получить ядерное оружие. Соглашение [с Ираном] было для саудовцев способом послать сигнал американцам, чтобы те более активно подключились [к сдерживанию иранских ядерных амбиций]", - утверждал Коэн.

10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено заявление. В нем отмечается, что стороны привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с исламской республикой.

Нормализация отношений Израиля с соседями

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабмина он заявил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами.