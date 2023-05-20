B Израиле сообщили, что в ситуации с Украиной учитывают влияние России на Ближнем Востоке

Глава МИД Эли Коэн подчеркнул, что Иерусалим руководствуется интересами национальной безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая. /ТАСС/. Израиль продолжает морально поддерживать Украину и оказывать стране невоенную помощь, однако не может при этом не учитывать влияние РФ на Ближнем Востоке и интересы многочисленной еврейской общины, проживающей в России. Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post, опубликованном в пятницу.

Заявление министра прозвучало в ответ на критику со стороны Киева, выразившего недовольство продолжающимися контактами израильских и российских дипломатов, отмечает издание. Коэн в свою очередь подчеркнул, что Израиль руководствуется интересами национальной безопасности и заботится о благополучии еврейской диаспоры в России.

"Россия - игрок на Ближнем Востоке, и в России живут сотни тысяч евреев. Поэтому мы занимаем моральную позицию в поддержку Украины, при этом оберегая наши интересы в сфере безопасности и интересы Еврейского агентства ("Сохнут" - прим. ТАСС) в России", - сказал он.

Глава израильского МИД в очередной раз подчеркнул, что по украинской проблематике "Израиль вместе с западными государствами". "Мы единственная страна Ближнего Востока, которая послала министра иностранных дел в Киев. Это кое-что значит", - отметил он, напомнив о своем визите в Киев в феврале, в ходе которого встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским.

По мнению Коэна, его поездка в Киев подтвердила, что Израиль еще больше солидаризировался с Украиной. "Понятно, что мы поддерживаем позицию Зеленского по мирному соглашению, а также суверенитет и территориальную целостность Украины. Израильские и украинские военнослужащие сейчас работают вместе над развертыванием системы предупреждения о ракетах на Украине", - добавил министр.