В Израиле заявили о заинтересованности в стабилизации ситуации в Судане

Министр иностранных дел Эли Коэн выразил надежду на то, что переговоры между представителями армии и спецназа республики, начавшиеся в Саудовской Аравии, "принесут в Судан спокойствие"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая. /ТАСС/. Израиль следит за событиями в Судане и рассчитывает, что переговоры между противоборствующими сторонами позволят стабилизировать обстановку в этом государстве. Об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post, опубликованном в пятницу.

Министр выразил надежду на то, что переговоры между представителями армии и спецназа Судана, начавшиеся в мае в Саудовской Аравии, "принесут в Судан спокойствие". "США и ОАЭ участвуют [в переговорном процессе], и никто не хочет, чтобы Судан снова скатился к тому, чтобы стать базой для терроризма. Это важно для нас. Судан участвовал в двух войнах против Израиля и служил основной базой для контрабанды из Ирана в Газу", - отметил Коэн.