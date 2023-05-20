20 мая, 00:45

Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Хиросиме

По данным японского внешнеполитического ведомства, украинский президент также проведет встречу с премьер-министром Фумио Кисидой

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме. Об этом сообщило в субботу японское внешнеполитическое ведомство.

"Правительство Японии приняло решение провести заседание по поводу Украины с лидерами "семерки" 21 мая, в последний день саммита, при личном участии президента Зеленского", - информировало министерство. Кроме того, он проведет встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как отмечает МИД, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и правительство Японии приняло это предложение.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоЗеленский, Владимир Александрович
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