Лидеры G7 договорились сотрудничать по вопросу ракетно-ядерной программы КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о неприемлемости "односторонних попыток изменения статус-кво при помощи силы где бы то ни было в мире"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран G7 договорились сотрудничать по вопросам, связанным с ракетно-ядерной программой КНДР. Как сообщили в субботу организаторы мероприятия, речь об этом зашла на сессии по безопасности.

"Лидеры G7 обменялись мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердили, что "семерка" будет тесно сотрудничать по проблемам, связанным с Китаем, а также Северной Кореей, включая ракетные и ядерные вопросы и тему похищений [японцев Пхеньяном]", - говорится в сообщении.

В начале сессии премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий на саммите, заявил о неприемлемости "односторонних попыток изменения статус-кво при помощи силы где бы то ни было в мире".

Он заявил, что "семерке" необходимо продемонстрировать твердую волю к отстаиванию "свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права". По мнению некоторых японских наблюдателей, эта формулировка используется вместо слова "демократия", которое, как писала газета Sankei, стало неуместным в свете стремления "семерки" развивать отношения со странами Глобального Юга. У этих развивающихся стран с независимой внешней политикой, не поддерживающих односторонние санкции, может возникнуть ощущение навязывания западных ценностей.

Кроме того, Кисида отметил, что сохранение Договора о нераспространении ядерного оружия - это "единственный реалистичный путь на пути к миру без ядерного оружия".

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки приносить не планирует.