20 мая, 01:55

В Белом доме заявили, что США не организовывали поездку Зеленского на саммит G7

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Джо Байден "с нетерпением ждет" возможности лично пообщаться с украинским лидером

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не являются организатором поездки президента Украины Владимира Зеленского на проходящий в Японии саммит Группы семи (G7). Об этом заявил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в Хиросиме, где проходит саммит.

"Что касается того, как он [Зеленский] добирается сюда, я оставлю этот вопрос украинской стороне, скажу лишь, что Соединенные Штаты не являются той стороной, которая доставляет его сюда", - сказал он.

Салливан добавил, что президент США Джо Байден "с нетерпением ждет" возможности лично пообщаться с украинским президентом, тем не менее представитель Белого дома указал, что официального объявления о запланированной встрече Зеленского с главой американской администрации у него пока нет.

Ранее в субботу японское правительство подтвердило, что Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7. Как отмечает японское внешнеполитическое ведомство, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и правительство Японии приняло это предложение.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияУкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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