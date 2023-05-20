20 мая, 02:34
Военная операция на Украине

Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на саммит G7

В МИД Японии ранее сообщили, что президент Украины 21 мая будет присутствовать на сессии саммита, которая посвящена украинской проблематике

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7). Такое заявление Сакума сделал в пятницу вечером на пресс-конференции в медиацентре в Хиросиме.

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"В нынешней политической ситуации ведется очень серьезный политический торг по поводу его [Зеленского] приезда в Хиросиму. Я с этим (с визитом - прим. ТАСС) не согласен", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг поездки Зеленского на саммит "семерки".

МИД Японии сообщил, что Зеленский 21 мая будет лично присутствовать на сессии саммита, посвященной украинской проблематике. Также он проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как отмечает МИД, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Договоренность была достигнута в ходе визита Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать в саммите, и правительство Японии приняло это предложение.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший в городе в 2016 году, извинения за атомные бомбардировки приносить не планирует. 

Теги:
ЯпонияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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