Страны G7 изложат общий подход к касающимся Китая вопросам

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что в заявлении будет констатироваться, что у каждого из государств есть "свои, независимые отношения КНР"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7), участвующие в саммите в Хиросиме, изложат в совместном заявлении принципы их общего подхода к касающимся Китая вопросам. Об этом сообщил в субботу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что государства G7 намерены уделить на встрече большое внимание вопросам, касающимся "экономической безопасности" и защиты технологий. "В связи с этим лидеры G7 также выступят сегодня с заявлением о нашем общем подходе, согласованном подходе относительно того, что касается КНР", - сказал Салливан на брифинге для журналистов в Хиросиме.

По словам помощника президента США, в документе будут приведены "ключевые элементы, по которым все страны G7 придерживаются единой позиции во взаимодействии с КНР". В нем также будет констатироваться, что "у каждой из стран есть свои, независимые отношения [с Китаем] и свой подход". "В нем также будет говориться, что мы стремимся к сотрудничеству с Китаем в сферах, представляющих взаимный интерес. А также то, что мы будем работать над решением имеющихся у нас серьезных проблем относительно Китая, которые есть в целом ряде областей", - добавил Салливан. По его словам, эти пункты будут изложены "прямо и откровенно". Он заверил, что заявление не будет "враждебным".

Салливан подчеркнул, что Вашингтон во взаимодействии с Пекином стремится к "устранению рисков, а не к размежеванию". По его мнению, такого же подхода придерживаются и другие страны "семерки".

Помощник президента пояснил, что в заявлении будет заостряться внимание на том, какие вопросы вызывают у стран "семерки" озабоченность. "Эти опасения хорошо известны Китаю. Там не будет ничего такого, что стало бы сюрпризом", - отметил помощник президента США.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая принимает ее саммит в Хиросиме.