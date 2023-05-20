Глава администрации Тайваня заявила, что тайваньский вопрос должен быть урегулирован мирно

Цай Инвэнь подчеркнула, что война не является вариантом

ГОНКОНГ, 20 мая. /ТАСС/. Тайваньский вопрос должен быть урегулирован мирным путем, война не является вариантом. Об этом заявила в субботу глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на мероприятии по случаю седьмой годовщины вступления в должность.

"Глобальный консенсус, существующий на данный момент, предельно ясен и заключается в том, что вопрос Тайваньского пролива должен быть урегулирован мирным путем", - сказала она. "Война не является вариантом. Ни одна из сторон не может немирным путем и в одностороннем порядке изменить статус-кво", - указала Цай Инвэнь.

Она заверила, что позиция администрации острова "является непоколебимой". "Мы остаемся верны своему обещанию, сохраняем статус-кво, прилагаем усилия для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - указала она.

Цай Инвэнь также заявила, что Тайвань не будет устраивать провокации и идти напролом, будет поддерживать статус-кво в проливе. "Мы не будем устраивать провокации и не будем идти напролом, а также ни в коем случае не будем преклоняться перед давлением", - сказала она. "Будем поддерживать статус-кво, избегать возникновения конфликтов, чтобы разрешать разногласия двух берегов [Тайваньского пролива] при помощи равного диалога, содействовать здоровым и упорядоченным обменам", - указала Цай Инвэнь.

Она подчеркнула, что это "ответственность двух берегов Тайваньского пролива, а также общие ожидания не только стран региона, но и демократических стран по всему миру".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.