Глава администрации Тайваня сообщила о переговорах с США о поставках вооружений

Цай Инвэнь отметила, что пакет военной помощи не обусловлен какими-либо особыми изменениями в ситуации в Тайваньском проливе

ГОНКОНГ, 20 мая. /ТАСС/. Силовые ведомства Тайваня в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений. Об этом заявила в субботу глава администрации острова Цай Инвэнь на мероприятии по случаю 7-й годовщины вступления в должность.

По ее словам, пакет военной помощи не обусловлен какими-то особыми изменениями в ситуации в Тайваньском проливе. "Что касается упомянутой вами так называемой особой ситуации, то я совсем не думаю, что она какая-то особая. Эта помощь со стороны США обусловлена в основном пандемией и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках определенного количества вооружений", - сказала она. "По этой причине эти планы [США] оказать помощь призваны сделать так, чтобы усиление нашей боеспособности не задерживалось", - добавила Цай Инвэнь.

"Что касается наименований, то сейчас наши органы национальной безопасности и оборонное ведомство вместе с американской стороной примут решение. В надлежащее время мы позволим общественности узнать об этом", - резюмировала глава администрации острова.

Как сообщила накануне газета South China Morning Post, в пакет военной помощи Тайваню со стороны США войдут переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Как указывало издание, общий объем невыполненных или отложенных поставок вооружений Тайваню со стороны США уже достиг $20 млрд.

Военная помощь

В начале мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине. Как пояснило агентство, принятый в декабре прошлого года проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) содержит пункт о том, что президент может по своему усмотрению выделить Тайваню военную помощь на сумму до $1 млрд. Процедура позволяет американской администрации в ускоренном режиме передавать союзникам вооружения из имеющихся запасов вместо того, чтобы заключать контракты на их производство.

Bloomberg подчеркивал, что процедура ранее не применялась для передачи вооружений Тайваню. При этом администрация США "использует ее для ускорения поставок вооружений Украине". Какое именно оборудование войдет в пакет на сумму $500 млн, пока неизвестно, отмечало агентство.