Премьер Индии открыл в Хиросиме бюст Махатмы Ганди

Памятник создал скульптор Рам Ванджи Сутар

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Бюст лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948) был открыт в субботу в Хиросиме в качестве символа дружбы народов Индии и Японии. Как сообщает в субботу МИД Индии на официальном сайте, бронзовый бюст представил премьер-министр страны Нарендра Моди, который прибыл в этот город на саммит "Большой семерки" (G7) в качестве приглашенного гостя.

"Бюст Махатмы Ганди был подарен правительством Индии городу Хиросиме как символ дружбы и доброй воли между Индией и Японией по случаю визита премьер-министра на саммит G7 19-21 мая 2023 года", - говорится в сообщении. На церемонии присутствовали мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и бывший министр обороны Японии Гэн Накатани.

Памятник создан индийским скульптором Рамом Ванджи Сутаром. Как сообщает МИД, бюст установили в районе реки Мотоясу недалеко от знаменитого "Атомного купола" - одного из немногих уцелевших при американской атомной бомбардировке зданий.