Байден хочет обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что президент Соединенных Штатов также желал бы затронуть вопросы, касающиеся инвестиций, многостороннего сотрудничества, проблемы задолженности

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден рассчитывает обсудить ситуацию на Украине на полях саммита Группы семи в Хиросиме с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил в субботу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украина будет одной из тем, но не единственной темой, которые мы затронем с этими странами", - отметил он. Говоря о возможности обсуждения Байденом с Моди и Лулой да Силвой урегулирования на Украине, Салливан добавил: "Он будет искать возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую могут сыграть обе страны в поддержке самых базовых и фундаментальных элементов при любом исходе - это суверенитет и территориальная целостность. Они являются непреложными по Уставу ООН".

"Именно в этом направлении президент хочет вести диалог с этими двумя ключевыми развивающимися странами", - добавил Салливан. По его словам, Байден также желал бы затронуть вопросы, касающиеся инвестиций, многостороннего сотрудничества, проблемы задолженности.

На вопрос журналиста о том, намерен ли Байден "оказать давление" на Моди и Лулу да Силву, чтобы они "изменили подход к России и Китаю", Салливан ответил: "Я думаю, что "давление" - это не то слово". Он заверил, что "Байден так не взаимодействует с ключевыми лидерами, с которыми у него глубокие отношения".

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Помимо представителей "семерки", на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.