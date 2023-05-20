Премьер Японии и президент Индонезии обсудили сотрудничество по Мьянме

Фумио Кисида заявил о важности защиты "мирового порядка, основанного на верховенстве права", а Джоко Видодо согласился с такой постановкой вопроса

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили сотрудничество по ситуации в Мьянме, подчеркнув важность поддержания "мирового порядка, основанного на верховенстве права". Об этом сообщил в субботу японский МИД по итогам их двусторонней встречи на полях саммита Группы семи в Хиросиме.

Кисида заявил о важности защиты "свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права", а Видодо выразил согласие с такой постановкой вопроса. "Два лидера также обсудили ситуацию в Мьянме и другие проблемы и подтвердили продолжение сотрудничества по этим вопросам", - говорится в сообщении. Кисида поддержал план переноса столицы Индонезии из Джакарты.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.