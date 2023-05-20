Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

Оно пройдет 25 мая в Москве

АСТАНА, 20 мая. /ТАСС/. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 25 мая в Москве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 мая лидер республики проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом. "В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом. В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - рассказали в пресс-службе.