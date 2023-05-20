Тайвань зафиксировал приближение к острову летательных аппаратов и кораблей НОАК

В ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения, сообщило оборонное ведомство острова

ГОНКОНГ, 20 мая. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали за минувшие сутки в районе острова четыре летательных аппарата и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении оборонного ведомства острова.

"В период с 06:00 (01:00 мск) 19 мая до 06:00 (01:00 мск) 20 мая в районе Тайваня были обнаружены четыре летательных аппарата и четыре корабля НОАК", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, один воздушный аппарат - противолодочный вертолет Z-9 - вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-востоку от острова.

Как отмечается в заявлении, в ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.