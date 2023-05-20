В G7 выступили против экономического принуждения

Страны Группы семи пообещали отвечать на такие действия

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) выступают против экономического принуждения и намерены прилагать усилия, чтобы попытки подобных действий со стороны тех или иных государств не имели эффекта и карались последствиями. Об этом говорится в принятом в субботу на саммите в Хиросиме заявлении "семерки" по экономической устойчивости и безопасности.

"Мир столкнулся с тревожным ростом случаев экономического принуждения, направленного на использование экономической уязвимости и зависимости, а также на подрыв внешней и внутренней политики и позиций членов G7 и наших партнеров по всему миру. Мы будем работать вместе для того, чтобы попытки использовать экономическую зависимость в своих целях, заставляя членов "семерки" и наших партнеров, включая малые экономики, подчиняться и соответствовать [требованиям], потерпели неудачу и имели последствия", - говорится в документе.

При этом члены "семерки" не уточнили, какие именно страны, по их мнению, прибегают к подобной политике.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший в городе в 2016 году, извинения за атомные бомбардировки он не принес.