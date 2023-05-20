20 мая, 06:48
Саммит G7

Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете

REUTERS/ Androniki Christodoulou
© REUTERS/ Androniki Christodoulou

В японском МИД отметили, что изначально украинский президент должен был принимать участие в режиме онлайн

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме. Трансляция из аэропорта Хиросимы ведется в пресс-центре саммита.

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Судя по кадрам, он прибыл на французском правительственном самолете.

Как отмечает МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и правительство Японии приняло это предложение.

В ходе визита, по данным японских властей, Зеленский примет участие в сессии по ситуации на Украине и проведет встречу с премьер-министром Японии.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. 

Теги:
ЯпонияУкраинаФранцияСаммит G7Зеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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