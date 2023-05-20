СМИ: голосование во втором туре президентских выборов началось за пределами Турции

В 73 странах открылись 156 избирательных участков

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. Граждане Турции, проживающие за пределами страны, в субботу начали голосовать во втором туре президентских выборов. 156 избирательных участков открылись в 73 странах, сообщает телеканал TRT.

По его информации, всего за пределами республики установлено более 3,4 тыс. урн для голосования. 3,6 млн граждан смогут принять участие в выборах, причем около 47 тыс. турок, родившихся до 29 мая 2005 года, проголосуют впервые.

В Германии, где проживает больше всего избирателей, участки открыты в 13 консульских округах и будут работать с 8:00 до 23:00 по местному времени, уточняет телеканал. Здесь отдать голос можно будет до вечера 24 мая, как и в 16 других странах, в том числе в Бельгии, Великобритании, Греции, США, Франции.

Однако, как сообщает телеканал, не во всех государствах участки будут открыты до истечения срока голосования за рубежом (24 мая), ранее определенного Центризбиркомом. В Омане на голосование отводится только суббота. До вечера воскресенья поучаствовать в выборах смогут турки в 27 странах, в том числе Ираке, Иране, Киргизии, Китае, Узбекистане и на Украине. До вечера понедельника открыты участки в 15 странах, среди которых Азербайджан, Израиль, Казахстан, Россия. Участки, открытые в субботу на пограничных пунктах в Турции, продолжат работать до 17:00 28 мая по местному времени.

По информации телеканала, избиратели получат небольшой бюллетень с фотографиями действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его конкурента Кемаля Кылычдароглу, председателя оппозиционной Народно-республиканской партии. Все бюллетени будут доставлены в Анкару и посчитаны вечером 28 мая.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции в пятницу внес принципиально не меняющие расклад коррективы в итоговые данные первого тура выборов президента страны, который состоялся 14 мая. С учетом рассмотрения жалоб и итогов голосования на избирательных участках за рубежом, Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Третий кандидат в президенты Синан Оган выбыл из президентской гонки с результатом 5,17% голосов. Явка составила 87,04%. Это один из самых высоких показателей интереса населения к выборам с 1980-х годов, когда явка превышала 90%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Так как он не выявил победителя, 28 мая состоится второй тур голосования, победу в котором обеспечит простое большинство.