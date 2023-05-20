Они, в частности, подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины и принимать меры для "повышения издержек" России

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

Они, в частности, выразили готовность строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем в соответствии с национальными интересами государств "семерки", чтобы иметь возможность напрямую выражать Пекину те или иные обеспокоенности.

"Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и непосредственного выражения ему наших озабоченностей. Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики", - отмечается в документе. Вместе с тем лидеры "семерки" подчеркнули, что G7 своей политикой "не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию".

Лидеры G7 подтвердили важность стабильности в Тайваньском проливе и заявили о приверженности политике "одного Китая".

Они выступили против милитаризации Китаем Южно-Китайского моря. "Нет никаких правовых оснований для экспансивных морских притязаний Китая в Южно-Китайском море. Мы выступаем против действий Китая, направленных на милитаризацию региона", - отмечается в документе.

Ситуация вокруг Украины

Лидеры G7 подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины и принимать меры для "повышения издержек" России. G7 будет принимать меры для "повышения издержек" тех, кто поддерживает Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Страны Группы семи призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.

Зерновая сделка

Страны G7 подтвердили "исключительную важность" реализации зерновой сделки, но выразили озабоченность действиями РФ в ее контексте.

"Мы подтверждаем исключительную важность продолжения и расширения реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции в целях дальнейшего содействия экспорту зерна с Украины и обеспечения стабильных поставок нуждающимся", - говорится в документе.

Страны G7 утверждают, что обеспокоены "влиянием преднамеренного подрыва Россией сельскохозяйственного сектора Украины на продовольственную безопасность в наиболее уязвимых странах", и призывают РФ "позволить черноморской зерновой инициативе работать с максимальном потенциалом и столько, сколько будет необходимо".

Ядерное оружие и безопасность

Участники саммита выразили приверженность полному отказу в мире от ядерного оружия, а также выступили за мирное использование ядерной энергии. "Мы выражаем нашу приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, используя реалистичный, прагматичный и ответственный подход", - говорится в документе.

Лидеры "семерки" также подчеркнули важность усилий в области разоружения и нераспространения "для создания более стабильного и безопасного мира". В этой связи они назвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и основой для достижения ядерного разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях".

Страны Группы семи призвали к эффективному выполнению конвенций по биологическому и химическому оружию и поддержали многосторонний контроль за экспортом материалов и технологий в этой сфере, которые могут использоваться в военных целях.

"Мы по-прежнему привержены универсализации, эффективному осуществлению и укреплению Конвенции о биологическом и токсинном оружии, а также Конвенции о химическом оружии. Мы приветствуем шаги, предпринятые для укрепления эффективного и ответственного контроля за экспортом материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы в военных целях, таким образом, чтобы не отставать от быстрого технологического развития, и признаем центральную роль многосторонних режимов экспортного контроля в этом отношении", - гласит заявление.

Страны G7 обязуются не проводить испытаний противоспутниковых ракет прямого наведения.

Экономика

Лидеры G7 подтверждают стремление к декарбонизации до 2050 года и сохранению повышения температуры до 1,5 градуса.

"Мы подчеркиваем наше обязательство ускорить поэтапный отказ от использования ископаемых видов топлива, чтобы достичь декарбонизации не позднее 2050 года в соответствии с мерами, необходимыми для ограничения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса, и призываем других к сотрудничеству в соответствующей области", - указано в документе.

В G7 договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег. "Мы продолжим обсуждение политики в отношении цифровых денег, чтобы использовать преимущества инноваций, такие как эффективность платежей, а также финансовая доступность при одновременном устранении потенциальных рисков для стабильности, устойчивости и целостности денежно-кредитной и финансовой системы", - отмечается в документе.

Группа семи также заявила о готовности "предпринять соответствующие действия для поддержания финансовой стабильности и устойчивости мировой финансовой системы". "Мы подтверждаем, что наша финансовая система является устойчивой, чему способствуют реформы финансового регулирования, проведенные после мирового финансового кризиса 2008 года. Мы решительно поддерживаем работу Совета по финансовой стабильности и органов, устанавливающих стандарты по повышению устойчивости небанковского финансового посредничества", - сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 сочли необходимым "сохранять бдительность и оставаться гибкими в макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности в отношении перспектив развития мировой экономики". "Стремясь к сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту, мы привержены проведению макроэкономической политики, ориентированной на стабильность и рост, которая поддерживает среднесрочную бюджетную устойчивость и ценовую стабильность. Инфляция остается повышенной, и центральные банки по-прежнему твердо привержены достижению ценовой стабильности в соответствии со своими мандатами. Между тем, фискальная политика должна продолжать оказывать, при необходимости, временную и целевую поддержку уязвимым группам населения, страдающим от роста стоимости жизни, и стимулировать инвестиции, необходимые для зеленых и цифровых преобразований, в то время как общая фискальная позиция должна обеспечивать среднесрочную устойчивость. Мы также подтверждаем наши существующие обязательства G7 по обменному курсу", - подчеркивается в документе.

Страны Группы семи обеспокоены серьезными проблемами с управлением госдолга, что негативно сказывается на целях устойчивого развития. "Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные проблемы с сохранением уровня госдолга на приемлемом уровне подрывают прогресс в достижении целей устойчивого развития", - подчеркивается в документе.

Международные вопросы

Лидеры G7 осудили КНДР за ее ракетно-ядерную программу, призвали "принять предложения о диалоге от Японии, США и Южной Кореи".

Участники встречи заявили о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана, призвали к дипломатическому решению с СВПД в качестве ориентира. В G7 призвали Иран не препятствовать судоходству на Ближнем Востоке.

Группа семи призвала стороны конфликта в Судане прекратить его без предварительных условий.

"Мы решительно осуждаем продолжающиеся боевые действия между суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования. Это угрожает безопасности и защите гражданских лиц, подрывает усилия по восстановлению процесса демократического перехода Судана и может повлиять на стабильность в регионе", - отмечается в заявлении. "Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий и вернуть гражданское демократическое правительство", - добавили лидеры Группы семи. Они призвали участников конфликта "отказаться от насилия и предпринять активные шаги по снижению напряженности, обеспечить безопасность всех гражданских лиц, включая гуманитарный персонал".

Лидеры G7 призвали Израиль и Палестину воздержаться от односторонних действий и насилия.

"Призываем израильтян и палестинцев сделать шаги для углубления доверия в рамках реализации решения о двух государствах [для двух народов]. Для этого все стороны должны воздерживаться от односторонних действий, в том числе организации поселений и подстрекательства к насилию", - сказано в документе.

Участники саммита призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом.

"Мы призываем "Талибан" выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом и создать условия для того, чтобы территория Афганистана не могла быть использована для угроз или нападения на какую-либо другую страну, для планирования или финансирования террористических актов, для предоставления прибежища или подготовки террористов", - говорится в заявлении.