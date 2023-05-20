Зеленский анонсировал встречи по вопросам безопасности на саммите G7 в Хиросиме

Президент Украины также намерен провести встречи по теме усиления сотрудничества

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в субботу в Японию на саммит Группы семи (G7), где планирует провести "важные встречи" с партнерами по вопросам безопасности и усиления сотрудничества.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отмечает МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и правительство Японии приняло это предложение.

В ходе визита, по данным японских властей, Зеленский примет участие в сессии по ситуации на Украине и проведет встречу с премьер-министром Японии.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.