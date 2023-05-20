В Сиднее сотни человек требовали освобождения Ассанжа во время акции протеста

Манифестанты также призывали снизить рост стоимости жизни, остановить сотрудничество Австралии с НАТО и ее участие в AUKUS

СИДНЕЙ, 20 мая. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в антиправительственной акции протеста в Сиднее, прошедшей в субботу. Главным требованием собравшихся стало освобождение основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Манифестанты прошли от городской ратуши через центр города к набережной с плакатами, призывающими освободить Ассанжа, снизить рост стоимости жизни, а также остановить сотрудничество Австралии с НАТО и ее участие в AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США). К акции протеста присоединились и поддерживающие Россию граждане, которые развернули российские флаги.

Участники также выступали против вакцинации от коронавируса и требовали провести расследование в отношении правительства, принудившего граждан пройти иммунизацию "непроверенными вакцинами". "Нашему правительству следует заниматься освобождением, а не говорить об угрозе от Китая и важности дружбы с США. Все, кто сюда сегодня пришел - это и есть настоящие патриоты Австралии, у которых есть сила и мужество говорить и требовать правду", - сказал один из участников акции, представившийся Джеем Ди.

Как сообщили организаторы акции, следующий митинг, участники которого вновь потребуют от австралийских властей добиться освобождения Ассанжа, остающегося гражданином Австралии, пройдет в среду, 24 мая в парке Гайд в центре Сиднея, а в понедельник, 22 мая жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж выступит в Национальном пресс-клубе в Канберре. Как ожидается, она также призовет австралийские власти активизировать усилия для возвращения ее мужа на родину.