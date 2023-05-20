В ЮАР сообщили, что заявки на вступление в БРИКС поступают практически еженедельно

Как заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал, речь идет о 30 странах

ПРЕТОРИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Многие страны мира в последнее время стали обращаться в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с заявками на вступление. Об этом сообщил в субботу ТАСС посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"Официальные и неформальные запросы насчет вступления в БРИКС приходят постоянно, - сказал он. - Соответствующие просьбы следуют почти каждую неделю". В апрельском интервью индийскому телеканалу Суклал заявил, что вступления в БРИКС добиваются 19 стран, из которых 13 подали соответствующие заявки. Однако в разговоре с корреспондентом ТАСС он упомянул уже 30 стран.

Новостной портал New Zimbabwe на текущей неделе со ссылкой на внутренние документы БРИКС сообщил, что присоединения к группе сейчас добиваются Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай. Однако всем им предстоит дождаться согласования членами БРИКС фундаментальной концепции расширения группы. Именно этим сейчас и занимаются шерпы БРИКС под председательством Суклала.

"Мы продолжаем работу над концепцией расширения БРИКС, - отметил Суклал. - Заключительное заседание шерп с данной повесткой дня состоится 29-31 мая. По ее итогам концептуальный доклад будет передан на рассмотрение главам МИД БРИКС, встреча которых состоится 1 июня в Кейптауне".

Суклал отметил, что задача выработки концепции, принципов, стандартов, критериев и правил расширения БРИКС была поставлена в 2022 году лидерами стран группы по итогам работы их саммита, прошедшего под председательством Китая. "Есть принципиальное решение о том, что БРИКС будет расширяться, - подчеркнул он. - Мы готовим соответствующий концептуальный документ для министров иностранных дел стран БРИКС". Он не исключил, что окончательное решение по вопросу расширения БРИКС будет принято на саммите объединения, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, превратив ее в БРИКС.