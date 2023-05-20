Страны G7 отметили важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

Они подчеркнули приверженность укреплению координации с региональными партнерами

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) отметили важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнув приверженность укреплению координации с региональными партнерами. Об этом говорится в распространенном в субботу в Хиросиме совместном заявлении лидеров "Большой семерки".

"Мы подтверждаем важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который является инклюзивным, процветающим, безопасным, основанным на верховенстве закона и который защищает общие принципы, включая суверенитет, территориальную целостность, мирное разрешение споров, а также основные свободы и права человека", - отмечается в тексте. "Учитывая важность региона, члены G7 и наши партнеры предприняли соответствующие инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы помочь укрепить наше взаимодействие", - указали лидеры G7. Они подчеркнули приверженность укреплению координации с региональными партнерами, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и ее государства-члены.

"Мы также подтверждаем наше партнерство со странами тихоокеанских островов и подтверждаем важность поддержки их приоритетов и потребностей в соответствии со Стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года для голубого тихоокеанского континента. Мы приветствуем и поощряем усилия частного сектора, университетов и аналитических центров, которые способствуют созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - резюмируется в документе.

Саммит глав государств и правительств G7 проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.