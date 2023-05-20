Экс-президент Киргизии Акаев приехал в республику

Он приехал "по семейным делам" и намерен пробыть в республике "несколько дней", сообщил источник в окружении бывшего главы государства

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев приехал по семейным делам в республику. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в окружении экс-главы киргизского государства.

"Аскар Акаевич [Акаев] вместе с супругой приехал в Кыргызстан", - сказал собеседник.

По его данным, Акаев прибыл в Киргизию "по семейным делам" и намерен пробыть в республике "несколько дней".

Первый киргизский президент Акаев руководил страной с 1990 по 2005 год. В марте 2005 года он был свергнут в результате массовых протестных акций, после чего отрекся от должности и переехал жить в Москву. В российской столице академик Акаев на протяжении почти 18 лет преподает в Московском государственном университете и занимается научной деятельностью.

В прошлом году все подозрения в отношении первого президента в Киргизии были сняты, после чего он получил возможность беспрепятственного въезда на родину.