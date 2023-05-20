G7 призвала Китай оказать давление на Россию, чтобы она вывела войска с Украины

Страны "семерки" также заявили, что КНР должна "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу за день до окончания саммита в Хиросиме.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", - говорится в документе.

Помимо этого, страны "семерки" призвали Пекин "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".