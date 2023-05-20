Лидеры G7 выступили против односторонних попыток изменить статус территорий силой

Они также высказались за "укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, соблюдении Устава ООН на благо стран"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе саммита в Хиросиме выступили против односторонних попыток изменить статус территорий силой в любой точке мира. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

"Мы будем отстаивать международные принципы и общие ценности, <...> решительно выступая против любых односторонних попыток изменить мирно установленный статус территорий силой или принуждением в любой точке мира и подтверждая, что захват территории силой запрещен", - отмечается в коммюнике.

В документе также уточняется, что лидеры стран Группы семи выступают за "укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, соблюдении Устава ООН на благо стран". Кроме того, в заявление говорится о важности "многосторонности, включая роль ООН и международного сотрудничества в содействии миру, стабильности и процветанию", и необходимости укреплять "основанную на правилах многостороннюю торговую систему".

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.