Страны G7 направят более $21 млрд на решение гуманитарных кризисов

Лидеры стран Группы семи договорились, что уделят особое внимание проблемам женщин и детей

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) договорились выделить в течение текущего года более $21 млрд на решение гуманитарных кризисов, уделяя особое внимание проблемам женщин и детей. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу за день до окончания саммита в Хиросиме.

Как указывается в документе, лидеры "семерки" "полны решимости справиться с беспрецедентным числом гуманитарных кризисов, уделяя особое внимание [защите прав] женщин и девочек и тем, кто находится в уязвимом положении".

"В этой связи мы обязуемся выделить в общей сложности более $21 млрд на преодоление обостряющихся гуманитарных кризисов в этом году, в том числе на борьбу с проблемами продовольствия", - подчеркивается в коммюнике.

В заявлении лидеров G7 также отмечается, что члены группы намерены углубить сотрудничество по предотвращению стихийных бедствий. "Принимая во внимание, что многие страны, в том числе малые островные развивающиеся государства, уязвимы перед стихийными бедствиями, мы усилим международное сотрудничество в области уменьшения опасности бедствий <...>. Мы подчеркиваем важность обеспечения готовности к стихийным бедствиям" , - указывается в документе.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.