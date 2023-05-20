20 мая, 08:18
Саммит G7

Лидеры G7 высказали в Хиросиме обеспокоенность усилением присутствия ЧВК "Вагнер" в Африке

REUTERS/ Jonathan Ernst
© REUTERS/ Jonathan Ernst

Руководители стран - участниц G7 считают, что частная военная компания "оказывает дестабилизирующее воздействие" на Африку и якобы имеет отношение к "нарушениям прав человека"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) серьезно обеспокоены усилением присутствия частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Африке. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу на саммите объединения.

"Мы серьезно обеспокоены возрастающим присутствием на континенте связанных с Россией сил "Вагнера" (Wagner Group)", - отмечено в нем. В документе указано, что, по мнению руководителей стран - участниц G7, ЧВК "оказывает дестабилизирующее воздействие" на Африку и якобы имеет отношение к "нарушениям прав человека".

"Мы углубляем партнерство со странами Африки и региональными организациями, включая Африканский союз", - говорится в заявлении. Лидеры Группы семи также подтвердили, что поддерживают усиление роли государств региона на таких многосторонних площадках, как Группа двадцати.

25 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК в разных африканских странах "патрулируют джунгли", уничтожая террористов.

Япония в текущем году председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияСаммит G7
© Информационное агентство ТАСС
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