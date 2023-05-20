В Минске считают, что белорусская армия имеет все необходимое для защиты страны

Она является мобильной, отметил министр обороны республики Виктор Хренин

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белорусская армия имеет все необходимое для защиты своей страны, подразделения оснащены самыми современными образцами вооружения. Об этом заявил в субботу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время торжественной церемонии принятия военной присяги в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.

"Сегодня белорусская армия имеет все необходимое для защиты своей страны. Она мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники", - сказал Хренин.

По его словам, на фоне непростой обстановки у белорусских границ, в Белоруссии обеспечены мир, стабильность, спокойствие и согласие. "И наша задача и впредь обеспечить эти главные приоритеты", - отметил Хренин.

Он подчеркнул, что главная ценность армии - это люди, отметив, что новобранцам предстоит напряженная боевая учеба, участие в учениях, освоение современной техники и вооружения, приобретение военно-учетной специальности.

В субботу в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Белоруссии новое пополнение принимает военную присягу. В среду, 17 мая, на открытии в Минске ХI международной выставки вооружений и военной техники MILEX-2023 Хренин сообщил, что Вооруженные силы Белоруссии в прошлом году получили более 5,5 тыс. единиц различных образцов вооружения, военной и специальной техники.