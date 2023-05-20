20 мая, 09:26
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Поддержка Украины и диалог с Китаем. Основные тезисы итогового заявления саммита G7

Pool for Yomiuri/ The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect
© Pool for Yomiuri/ The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

Страны Группы семи (G7) в субботу опубликовали совместное итоговое заявление за день до окончания саммита в Хиросиме. Оно вышло сразу после прибытия в Японию президента Украины Владимира Зеленского, чье личное участие в саммите изначально не планировалось.

При этом лидерам "семерки" предстоит провести еще несколько рабочих сессий, в том числе по украинской проблематике. Обычно на саммитах G7 итоговое заявление принимается в последний день.

ТАСС собрал основные тезисы коммюнике.

Украина

Ситуация вокруг Украины упоминается в нескольких пунктах, в том числе про Китай, однако непосредственно этой теме посвящен лишь один короткий абзац в 40-страничном документе. В нем отмечается, что страны Группы семи будут продолжать оказывать Киеву "дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную" поддержку, а также принимать меры для "повышения издержек" России и тех, кто ее поддерживает в связи с ситуацией вокруг Украины. Слово "санкции" в этом контексте не упоминается.

В пятницу лидеры G7 приняли отдельное совместное заявление по Украине, в котором содержались более подробные позиции "семерки", в том числе по санкциям против РФ.

Китай

Страны G7 выразили готовность "строить конструктивные и стабильные отношения" с Китаем в соответствии со своими национальными интересами, чтобы иметь возможность напрямую выражать Пекину те или иные обеспокоенности.

В документе указано, что G7 своей политикой "не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию". Кроме того, "семерка" выразила намерение "стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой КНР".

Также главы стран Группы семи выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе попытками изменить там статус-кво в одностороннем порядке, и указали, что они против действий Китая, направленных на милитаризацию региона.

Страны "семерки" подтвердили приверженность политике "одного Китая" и выступили за необходимость поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Лидеры G7 также призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.

Глобальный Юг

Лидеры G7 договорились сотрудничать с "международными партнерами" над созданием мира, "ориентированного на человека". В этой связи они приветствовали участие в саммите в Хиросиме лидеров Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Республики Корея и Союза Коморских Островов.

Термин "Глобальный Юг", как обычно называют развивающиеся страны с независимой внешнеполитической позицией и не поддерживающие санкции, в тексте не используется, хотя эта тема была заявлена как один из приоритетов. Японские наблюдатели ранее отмечали, что использование этой формулировки может быть негативно воспринято, будто развитые страны относятся к развивающимся "свысока".

Ядерная проблематика

Страны Группы семи на саммите в Хиросиме выразили приверженность построению безъядерного мира, а также выступили за мирное использование ядерной энергии. Лидеры "семерки" также подчеркнули важность усилий в области разоружения и нераспространения "для создания более стабильного и безопасного мира".

В этой связи они назвали Договор о нераспространении ядерного оружия "краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и основой для достижения ядерного разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях".

Другие темы

В заявлении также затронуты другие международные темы. В частности, лидеры Группы семи:

  • подтвердили "исключительную важность" реализации зерновой инициативы, однако выразили озабоченность действиями России в этом контексте;
  • призвали обеспечить доступность удобрений на мировом рынке;
  • осудили ракетно-ядерную программу КНДР и призвали Пхеньян принять предложения о диалоге;
  • призвали Израиль и Палестину воздержаться от односторонних действий и подстрекательства к насилию;
  • заявили о намерении сотрудничать со странами Центральной Азии для урегулирования "различных региональных вызовов";
  • приветствовали достижение "Соглашения о пути к нормализации отношений Косова и Сербии";
  • подтвердили приверженность вместе противостоять всем формам терроризма;
  • призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом.
 
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© Информационное агентство ТАСС
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