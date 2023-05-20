Лидеры G7 подтвердили приверженность обеспечению безопасной и упорядоченной миграции

Участники саммита в Хиросиме в итоговом заявлении высказались за решительное противодействие незаконной миграции, имеющей криминальное происхождение

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Руководители стран Группы семи (G7) в ходе саммита в Хиросиме подтвердили приверженность обеспечению безопасной, упорядоченной и законной миграции по всему миру. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

"Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению безопасной, упорядоченной и законной миграции по всему миру. Мы признаем важные экономические и социальные выгоды, которые мигранты могут принести нашим странам, и обязуемся обеспечивать полное уважение их прав и основных свобод независимо от миграционного статуса", - отмечается в заявлении. Одновременно страны Группы семи подтвердили, что готовы защищать беженцев, оказывать поддержку вынужденно перемещенным лицам и принимающим их странам, обеспечивая полное соблюдение основных прав и свобод беженцев и вынужденно перемещенных лиц.

Лидеры стран G7 при этом высказались за решительное противодействие незаконной миграции, имеющей криминальное происхождение. "Мы обязуемся приложить совместные усилия для предотвращения деятельности организованных преступных сетей, которые способствуют незаконной миграции, наживаясь на наиболее уязвимых слоях населения. "Мы активизируем усилия по разрушению схем, организованных преступными сетями, которые подвергают опасности жизни и создают риски для внутренней безопасности стран G7", - указывается в документе.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.